Autoridades pronostican acumulados de lluvia ante posible tormenta tropical; 21 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que continúan dando seguimiento a una onda tropical asociada a un sistema de baja presión ubicado al sur de Puerto Rico.

Durante una rueda de prensa en las oficinas del COE, la directora del Indomet, Gloria Ceballos, indicó que la circulación de este fenómeno no es totalmente cerrada, por lo que aún no puede ser considerado como tormenta o ciclón tropical.

Sin embargo, apunta que esto podría ocurrir en cualquier momento. Sostuvo que para la República Dominicana, lo más significativo con relación a este sistema son los acumulados de lluvia, por lo que durante las próximas 24 a 48 horas, se esperan acumulados superiores a 300 milímetros, mayores a los que ocurrieron el pasado cuatro de noviembre 2022.

“Entonces nosotros, como institución y el centro de operaciones de emergencia, nos preparamos siempre para el peor de los escenarios; el peor de los escenarios es que ese sistema pase sobre el territorio nacional. Aun no pasando sobre el territorio nacional, vamos a tener unos acumulados de lluvia muy significativos, sobre todo hacia el litoral caribeño”, dijo Ceballos.

El director del COE, Juan Manuel Mendez, declaró que fueron elevadas al nivel de alerta amarilla las provincias: Pedernales, Barahona, Azúa, San Juan, La Vega, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago, Monseñor Nouel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, Hato Mayor y El Seibo.

“Desde este momento el Centro de Operación de Emergencia se declara en sesión permanente, activa su plan de contingencia a su máxima expresión, al igual que también los planes de contingencia de las instituciones que forman parte de este”, expresó Méndez.

El funcionario explicó que este martes a las 8:00 de la mañana se estará reuniendo con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y otros altos mandos, para evaluar y determinar otras medidas preventivas.

En tanto que las autoridades manifestaron que un total de 2,800 albergues se encuentran disponibles en todo el territorio nacional.