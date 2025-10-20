Abinader sobre Cumbre de Las Américas: “El convocante es Estados Unidos”

El presidente Luis Abinader afirmó que aunque la República Dominicana será el país anfitrión, es Estados Unidos el encargado de realizar las convocatorias a los gobiernos que participaran en la Cumbre de las Américas del 2025 pautada a realizarse entre el cuatro y el cinco de diciembre próximo en Punta Cana.

“Es bueno recordar dos puntos sobre la Cumbre de las Américas, si bien nosotros somos el anfitrión, el convocante de la cumbre es Estados Unidos; es una cumbre que creó Estados Unidos, que promueve Estados Unidos. Es igual que la Cumbre Iberoamericana, que si bien nosotros la tuvimos en el 2023, el convocante es España, entonces ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países”, manifestó Abinader.

Se recuerda que a finales de septiembre, el Gobierno decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas señalando que esos países han decidido no formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre celebrada en Los Ángeles en 2023.

Esas exclusiones han generado que los mandatarios de México (Claudia Sheinbaum) y Colombia (Gustavo Petro) desistieran de participar en la Cumbre.

Ya el gobierno de Cuba rechazó su exclusión y acusó a Estados Unidos de ser responsable de esa "decisión impuesta" al país anfitrión.

En un mensaje en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el evento se realizará "sobre la exclusión y coerción" y vaticinó que, por tanto, la Cumbre "está condenada al fracaso".

“Más allá de un encuentro entre presidentes”

Al ser cuestionado durante LA Semanal, el mandatario manifestó que la Cumbre de las Américas va “más allá de un encuentro entre presidentes y jefes de Estado”.

“La cumbre de los presidentes es la última parte, tú tienes la cumbre empresarial que es sumamente importante; tienes la cumbre de la sociedad civil, tienes la cumbre de la juventud, se hacen reuniones sobre medioambiente. Nosotros que habrán grandes actividades por aquí”, expresó Abinader.