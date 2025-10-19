Leonel Fernández dice Gobierno está en "caída libre"

El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este domingo que el Gobierno atraviesa un "descenso" en los niveles de apoyo ciudadano, mientras su partido "asciende" como la principal fuerza política del país.

Durante la juramentación de nuevos miembros en el municipio de Nigua, Fernández afirmó que los datos recientes reflejan una caída del Gobierno y un crecimiento sostenido de la Fuerza del Pueblo.

"El partido de gobierno, que estuvo hace un año en un 46 %, se desploma a un 34. Y no hablemos de ahí en adelante, porque la lucha está concentrada entre nosotros en primer lugar, que dentro los próximos meses terminaremos con 40 % de intención", expresó el líder político.

El exmandatario señaló que el auge de su organización se evidencia en la continua integración de ciudadanos a sus filas.

"La mejor demostración es lo que está ocurriendo aquí en Nigua con la juramentación de todos ustedes que vienen a engrosar las filas de la Fuerza del Pueblo", dijo.

Fernández también criticó la postura del actual Gobierno en torno a la reforma constitucional, asegurando que perdió la oportunidad de fortalecer la democracia y que su actual propuesta responde a intereses personales.

"Los que están hoy día en el Gobierno perdieron su oportunidad de haber hecho que esa reforma constitucional, que era para el fortalecimiento de la democracia, se concretara", expresó.

Y agregó que, "ahora, al darse cuenta de lo que históricamente eso tiene significado para la República Dominicana, se inventaron un proyecto de reforma que ya no responde a una necesidad del país, sino a la necesidad de una persona".