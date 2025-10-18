El periodismo colaborativo, una herramienta poderosa para investigar y defenderse

En tiempos de democracias debilitadas y redes de crimen organizado que trascienden fronteras, la colaboración es una herramienta esencial para que el periodismo pueda seguir desempeñando su labor. Este fue el tema del conversatorio “Investigación colaborativa para la rendición de cuentas”, realizado ayer en el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El foro fue moderado por Andrés Mompotes, director de El Tiempo (Colombia), y contó con la participación de Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción de La Nación (Argentina); así como también de Marina Walker Guevara, editora ejecutiva del Pulitzer Center (Estados Unidos).

Ambos periodistas aportaron una mirada profunda y autorizada sobre el trabajo de investigación colaborativa. Walker Guevara, actual editora ejecutiva del Pulitzer Center, fue pieza clave en la coordinación de los dos mayores proyectos de investigación periodística transnacional de la historia: los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, liderando a cientos de periodistas en más de 90 países desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Por su parte, Alconada Mon, como editor de investigaciones de La Nación, Argentina, ha participado en múltiples colaboraciones internacionales, incluyendo los Papeles de Panamá y Wikileaks. También ha sido reconocido con premios de instituciones como la SIP, Transparency International y Columbia University.

Ambos han demostrado que el trabajo conjunto entre medios potencia el alcance de las investigaciones, al tiempo que ofrece protección frente a represalias y fortalece la capacidad del periodismo para enfrentar redes de corrupción y poder.

Colaborar para contar lo que importa

Walker Guevara destacó que América Latina ha avanzado en el entendimiento del valor del trabajo colaborativo.

“Ya no nos preguntamos por qué colaborar, sino cuándo es estratégico hacerlo”, afirmó.

Las investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos han demostrado que la colaboración entre medios es clave para enfrentar temas complejos y peligrosos.

La periodista también subrayó el poder de la solidaridad profesional, recordando el reciente gesto de corresponsales del Pentágono en Estados Unidos, quienes renunciaron colectivamente a sus credenciales para defender la independencia editorial frente a presiones gubernamentales.

Los costos de colaborar

Alconada Mon compartió experiencias personales que ilustran los desafíos del trabajo en equipo.

“En un proyecto colaborativo, uno pierde la autonomía de decidir cuándo publicar. A veces te toca perder”, relató, al recordar una investigación sobre cuentas bancarias en Suiza que debió posponer su publicación para proteger la calidad de la investigación.

Ambos panelistas coincidieron en que el “día después” de una investigación puede ser tan desafiante como el proceso mismo.

Walker Guevara recordó además cómo la colaboración internacional permitió a periodistas ecuatorianos sortear leyes represivas, mientras Alconada Mon mencionó haber sido incluido en una lista de periodistas cuya detención fue solicitada por un fiscal panameño tras los Papeles de Panamá.

Sostenibilidad y creatividad colaborativa

El conversatorio también abordó la sostenibilidad del periodismo colaborativo. Walker Guevara desmitificó la idea de que estas investigaciones requieren grandes presupuestos.

“Con buena voluntad, confianza y una buena historia, se puede llegar muy lejos”, aseguró.

Destacó el papel de redacciones pequeñas como Armando.Info en Venezuela y Agência Pública en Brasil, que han liderado investigaciones de alto impacto gracias a alianzas con otros medios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

“Las colaboraciones no empiezan en los altos cargos, empiezan entre reporteros que quieren contar la mejor historia”, subrayó.

¿Qué consejo dan a quienes aún no tienen la experiencia de participar en un proyecto colaborativo? Alconada Mon enfatizó la importancia de establecer reglas claras desde el inicio.

“La confianza se construye con protocolos, con acuerdos sobre cómo se publica, cuándo y bajo qué términos”, explicó.

También resaltó el valor de sumar medios diversos, incluso con agendas distintas, para garantizar la veracidad y el impacto de las investigaciones.

Una red contra redes

El mensaje final fue que, en tiempos de redes criminales y poderes autoritarios, los periodistas deben responder con redes de colaboración.

“Una red se enfrenta con otra red”, concluyó Walker Guevara, llamando a los medios a ser proactivos, estratégicos y creativos en sus alianzas.

El periodismo colaborativo es una herramienta poderosa para investigar, pero también funciona como un escudo frente a las amenazas, una vía para la innovación y una apuesta por el bien común en tiempos de incertidumbre democrática, afirmaron.