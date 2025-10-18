Papa León designa arzobispo coadjutor de Santo Domingo a Carlos Tomás Morel Diplán

El papa León designó este sábado al Moseñor Carlos Tomás Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, quien se desempeñaba como obispo de la diócesis de La Vega.

Morel Diplán se ha desempeñado en los cargos como rector, vicerrector y profesor del seminario; coordinador de pastoral vocacional; vicario parroquial y administrador.

También ha colaborado con diversos organismos de la Curia diocesana; y profesor y director de la Escuela del Diaconado Permanente en Santiago de los Caballeros.

Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 2000 para la arquidiócesis metropolitana de Santiago de los Caballeros.

El 14 de diciembre de 2016 fue nombrado obispo titular de Capo della Foresta y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Santiago de los Caballeros, recibiendo la ordenación episcopal el 25 de febrero de 2017.

Asimismo, el 2 de diciembre de 2023 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de La Vega y, el 18 de octubre de 2024, obispo de la misma diócesis, según el comunicado.

Carlos Tomás Morel Diplán nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, provincia de Espaillat.