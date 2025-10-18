Diputado de Peravia se reúne con Faride y director de la Policía tras denuncias de abusos

El diputado por la provincia Peravia, Luis Báez, informó que sostuvo una reunión con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para dar seguimiento a las denuncias sobre irregularidades y abusos cometidos por agentes policiales en la provincia.

“Hoy participé en una reunión con la ministra de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional (Ramón Antonio Guzmán Peralta), por instrucciones directas del presidente Luis Abinader”, compartió el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su cuenta de Facebook.

Báez aseguró que durante el encuentro se discutieron medidas concretas para “garantizar el respeto a los derechos de nuestros ciudadanos, depurar actuaciones dentro de la Policía y fortalecer la seguridad en nuestra provincia”.

Asimismo, enfatizó que la lucha no es contra la institución policial, sino contra aquellos que “usan el uniforme para violentar la ley y abusar del pueblo”.

El pasado miércoles, a través de una rueda de prensa, el legislador oficialista afirmó que el cuerpo policial dirigido desde 2023 por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta solo se ha dedicado a la agresión de personas inocentes, convirtiéndose, además, en “un cuerpo de sicarios que matan gente a sueldo”.

Báez aseguró, “de manera responsable”, que la extensión departamental de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la provincia Peravia, a la cual representa, “no sirve”.

“Reafirmo mi compromiso con Peravia y con cada dominicano que espera una Policía al servicio de la gente, no por encima de ella”, expresó, al tiempo que indicó que todo es parte del respeto que merece el pueblo de Peravia.