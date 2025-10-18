Ya van tres derrumbes de rocas en carretera de Jarabacoa

Al menos tres deslizamientos de tierra y derrumbes de rocas se han registrado en el último mes, en un tramo de la carretera Federico Basilis, que comunica a La Vega con el municipio de Jarabacoa.

Este tramo, es parte del proyecto de reconstrucción de la carretera, que lleva intervenida aproximadamente tres años.

El más reciente de los deslizamientos registrados ocurrió la tarde del pasado jueves, obstaculizando el tránsito.

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, quienes asistieron al evento, atendiendo la emergencia y evaluando los daños ocasionados por el desprendimiento de tierra, no hubo personas lesionadas ni heridas en esta ocasión.

La mañana de este viernes, equipos pesados se encontraban en el tramo de la carretera, movilizando las rocas y residuos del deslizamiento.

Esta es la tercera vez en un lapso de un mes y 3 días, en la que ocurre un deslizamiento de esta similitud, en el mismo lugar.

El pasado 13 de septiembre, una enorme roca cayó sobre un vehículo que se desplazaba por allí, aplastando por completo la parte delantera de la camioneta. Las personas que iban en el vehículo, resultaron ilesas. Además, la compañía constructora de la obra, indemnizo inmediatamente a los afectados.

Asimismo, el 30 de septiembre, otro desplazamiento se registró. Esta vez, no hubo daños humanos ni materiales.

Ante esta situación, la Federación de Juntas de Vecinos, las alcaldías de Buena Vista y Jarabacoa y el Cuerpo de Bomberos, abogan por una mayor red de señalización en la zona.

Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa, Stanley Ureña, director distrital de Buena Vista, el coronel Batista, intendente del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, y Leomaris Puntiel, presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de Jarabacoa, en representación de toda la demarcación, indicaron la necesidad de eficientizar la precaución ciudadana al momento de transitar por esta carretera, mejorando el sistema de señalización.

“Es fundamental que la compañía constructora entienda y sepa que son los responsables de mantener la señalización y todo lo que tenga que ver con el cuidado del transeúnte, para que no pase ninguna situación lamentable, ellos deben comprometerse, que verdaderamente no lo han hecho, no han invertido nada en señalización”, indicó Abreu.

En adición, la presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de Jarabacoa, Leomaris Puntiel, indicó que la preocupación ha arropado a los habitantes de Buena Vista y Jarabacoa, quienes deben transitar por esta única vía, ya que no hay otra alternativa, para llegar a sus trabajos y comunicarse con la ciudad de la vega.

Además, explicó que esta situación con la carretera, ha afectado el turismo en Jarabacoa, ya que la gente teme transitar por allí, especialmente en la zona de Puerto, por el peligro que representa.