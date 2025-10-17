COE: Seis provincias en alerta amarilla y 18 en verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene seis provincias en alerta amarilla y otras 18, incluido el Distrito Nacional, en verde, debido a las condiciones meteorológicas generadas por una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) estableció que, según las imágenes satelitales y del radar meteorológico, se observan nublados generadores de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.