Presidente SDD: Desafíos de los medios son los mismos que enfrenta la democracia en América

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, planteó este jueves que se hace necesario que las clases política y empresarial del continente americano entiendan con claridad que los desafíos de los medios de comunicación, de cara a la nueva realidad global, son los mismos retos que enfrenta hoy la democracia en los países de la región.

Maldonado Sánchez emitió esas consideraciones durante su intervención en la 81 Asamblea General Anual 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne en el país a editores, periodistas y ejecutivos de medios de comunicación del continente.

Al pronunciar el discurso de bienvenida, resaltó que los países americanos registran un auge de la desinformación, lo que a su juicio hace mucho más relevante el rol de una prensa comprometida con los mejores valores de la condición humana, con la libertad y la democracia.

“Creemos que se hace necesario que las clases política y empresarial de la zona americana entienda con claridad que los desafíos de los medios de comunicación que nos presenta la nueva realidad global son los desafíos de la democracia”, expuso Maldonado Sánchez, quien habló también en nombre del Comité Anfitrión de la 81 Asamblea General Anual de la SIP.

“Estamos muy contentos de tenerlos en este escenario que servirá para reiterar nuestras responsabilidades con el ejercicio de un periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad”, manifestó el también director general del periódico El Nuevo Diario.

El ejecutivo periodístico dijo estar esperanzado de que próximamente República Dominicana pueda alcanzar una nueva ley de comunicación, moderna y actual, que incluya toda la realidad del ecosistema digital.

Se refirió en ese sentido al proyecto bajo estudio en el Congreso Nacional, resultado de una serie de diálogos y conversaciones a cargo de una comisión designada por el Poder Ejecutivo, instancia que depositó la pieza por ante las cámaras legislativas.

“Tenemos la esperanza de que la presencia de ustedes nos motive para lograr tener en los próximos meses en la República Dominicana una nueva ley de comunicación, moderna y actual que incluya toda la realidad del ecosistema digital, cuyo proyecto se encuentra en el Congreso, tras ser depositado por el Poder Ejecutivo y que fuera el resultado de una comisión designada para tal fin”, expresó.