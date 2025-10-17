Lluvias causan daños en agricultura y viviendas en el Cibao

Las lluvias registradas en varias localidades de la región del Cibao causaron daños en la agricultura y en viviendas de los municipios de Constanza y Tireo, en la provincia La Vega, e inundaciones y dificultades en el tránsito y la movilidad en Santiago.

En Constanza, al menos 11 casas resultaron inundadas por el cúmulo de agua en las calles y alcantarillas tras las incesantes precipitaciones. Además, contenes y cañadas desbordadas ante la crecida del río.

Asimismo, en el municipio de Tireo, los cultivos y los caminos interparcelarios han sufrido grandes daños, volviéndose intransitables.

“Donde quiera que el río tiene el paso a favor, se come el muro y entra a las parcelas. Aquí hay miles de parcelas afectadas a las que se les ha ido la tierra”, indica uno de los agricultores de la zona.

Explicó además que muchas viviendas se encuentran en peligro de inundación ante la crecida del río.

Cristian Vargas, otro agricultor y productor de Tireo, indicó que “el agua se nos mete a las parcelas, nos está llevando los terrenos, nos está afectando la agricultura y todo; estamos cansados de hacer el llamado al gobierno y no nos hacen caso, vienen y ven que es una prioridad, pero se van y se olvidan de eso”.

Las lluvias de la tarde noche del jueves inundaron, además, sectores como El Cercado, Los Peinados, El Arenoso y La Secadora, anegando sus calles y afectando el tránsito vehicular y peatonal.

La Defensa Civil y los comunitarios realizaron una limpieza de alcantarillas que se vieron afectadas por el cúmulo de basura y lodo en todo el municipio.

Tras las pasadas lluvias de mayo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, visitó esta localidad el miércoles 21 de mayo, luego de que las lluvias azotaran al municipio por más de tres semanas consecutivas, causando daños que superaban los 100 millones de pesos en pérdidas agrícolas.

Ese día, Cruz realizó un recorrido y levantamiento por las parcelas afectadas y prometió a los agricultores indemnizar las pérdidas obtenidas. Sin embargo, hasta ahora, no solo no han recibido los pagos, sino que tampoco han vuelto a tener noticias sobre el avance de sus casos.

Varios de los agricultores de Tireo consultados por Listín Diario estimaron sus daños en rangos que van desde 10 hasta 15 millones de pesos, y aseguran no haber obtenido reembolsos ni respuestas sobre sus pérdidas.

La situación actual del río, en la que fueron abandonados los trabajos tras la disolución del equipo del Ministerio de Obras Públicas en Constanza, empeora las probabilidades de mayores daños agrícolas y a viviendas, por el gran caudal del río Tireo, que debe ser controlado con gaviones.

En tanto, en la provincia de Santiago, en el casco urbano se registraron grandes cúmulos de agua en las calles, sin lesionados ni heridos.

Asimismo, en localidades del municipio de Santiago Oeste, se presentaron inundaciones leves en casas y un gran cúmulo de agua en el cementerio municipal del Ingenio.

El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, indicó que las lluvias continuarán, por lo que hace un llamado a las personas que viven en comunidades vulnerables a tomar las precauciones de lugar ante los posibles desbordamientos de ríos y cañadas.