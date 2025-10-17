Hombre hiere de gravedad a expareja en Puerto Plata

Un hombre hirió de gravedad a su expareja en un hecho ocurrido en la comunidad de Islabón, perteneciente a Sabaneta de Yásica, provincia Puerto Plata.

El presunto agresor fue identificado como Franci Pierre, de nacionalidad haitiana, mientras que la víctima, de nombre Mercedes Martínez, fue trasladada de urgencia a una clínica en Veragua, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Posteriormente fue referida a un centro hospitalario en Puerto Plata, donde permanece ingresada en condición delicada y con asistencia médica especializada.

Agentes del Departamento de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional en Gaspar Hernández arrestaron al presunto agresor, quien será presentado ante la justicia en las próximas horas para que responda por los hechos.