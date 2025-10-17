Dirección de Bellas Artes registra deficiencia técnica en su sistema eléctrico

La Dirección General de Bellas Artes informó este viernes que registró una deficiencia técnica en su sistema eléctrico a causa de un cortocircuito.

La entidad dijo que tras ajustes y medidas implementadas por su personal técnica “se ha garantizado la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones”.

A pesar del fallo eléctrico, dijo que “todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo con total normalidad durante este fin de semana”.

“Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen labores continuas para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas”, indicó.