La República

Bellas Artes

Dirección de Bellas Artes registra deficiencia técnica en su sistema eléctrico

Los equipos técnicos trabajan para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas

Fachada frontal de Bellas Artes, institución que cumple 85 años de funcionamiento.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Dirección General de Bellas Artes informó este viernes que registró una deficiencia técnica en su sistema eléctrico a causa de un cortocircuito.

La entidad dijo que tras ajustes y medidas implementadas por su personal técnica “se ha garantizado la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones”.

A pesar del fallo eléctrico, dijo que “todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo con total normalidad durante este fin de semana”.

“Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen labores continuas para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas”, indicó.

