Bellas Artes
Dirección de Bellas Artes registra deficiencia técnica en su sistema eléctrico
Los equipos técnicos trabajan para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas
La Dirección General de Bellas Artes informó este viernes que registró una deficiencia técnica en su sistema eléctrico a causa de un cortocircuito.
La entidad dijo que tras ajustes y medidas implementadas por su personal técnica “se ha garantizado la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones”.
A pesar del fallo eléctrico, dijo que “todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo con total normalidad durante este fin de semana”.
“Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen labores continuas para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas”, indicó.