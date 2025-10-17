Continúan ingresados dos estudiantes de liceo de Barahona tras inhalar sustancia desconocida

Permanecían ingresados este viernes al menos dos de los más de 14 estudiantes llevados de urgencia a la Emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (Hrdujm), luego de sufrir desmayos cuando recibían docencia en el Liceo Católico Tecnológico de Barahona (Licateba).

La información la dio a conocer a Listín Diario la doctora Luisa Haydé Canario Féliz, responsable del área de Pediatría del principal centro público de salud de la región.

La doctora Canario Féliz dijo que en su mayoría los pacientes llevados a ese centro de salud por presentar complicaciones respiratorias al inhalar una sustancia hasta el momento desconocida por las autoridades recibieron el alta médica el jueves mismo cuando ocurrió el evento en el centro escolar de orientación católica.

Preguntada por este reportero sobre sí a los dos que permanecen ingresados en el área de Pediatría del Hrdujm recibirían el alta médica durante el transcurso de la mañana, la doctora Canario Féliz informó que dependerá de la evaluación que se haga de ambos.

“Lo más probable es que una vez se les haga la evaluación a ambos pacientes demos el alta médica en el transcurso del día, pero reiteramos va a depender de cómo veamos, ellos se encuentran para poder enviarlos de regreso a casa junto a sus padres”, comunicó la especialista.

Además, de llevar estudiantes desmayados al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, también trasladaron pacientes -tanto a alumnos y alumnas ambas clínicas privadas de esta localidad- incluyendo personal docente y administrativo, los cuales fueron despachados a sus respectivas residencias luego de ser estabilizados por los médicos.

Parte de los pacientes afectaos por la sustancia desconocida son Abigail Yan, de 13 años; Anny Luis Malier, de 16; Darianni Féliz, de 15; Niurka Sención Pérez, de 16; Génesis Sairis Féliz, de 15; Gehoanny Santana, de 15; y Yogeidis Solís, de 15; así como la médico Pineda, encargada de la Central de Ambulancia de Barahona.

Se espera que en las próximas horas el Distrito Educativo 0103, la Regional 01 de Educación, Policía Nacional, Bomberos, Dirección Provincial de Salud (DPS), Investigaciones Criminales (Dicrim) y la propia dirección del Liceo Católico Tecnológico de Barahona (Licateba), ofrezcan detalles sobre qué realmente ocurrió para establecer las causas del evento.