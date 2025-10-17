Se espera continúen aguaceros durante la tarde este viernes

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) pronosticó que seguirán los aguaceros de diferentes intensidades, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche sobre varias localidades de las provincias en alerta y aviso meteorológico.

De igual forma, la entidad informó que dan seguimiento a una onda tropical, ubicada actualmente sobre el Atlántico tropical central. La misma está asociada con una gran área de lluvias y tormentas eléctricas.

Se pronostica un desarrollo ciclónico en 48 horas de un 10 % y un 30 % en 7 días, a medidas que se desplace sobre aguas del mar Caribe durante la próxima semana.

Por las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en 23 las provincias en alerta.

De ese total, las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Asimismo, las localidades en alerta verde son Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Se recomienda a la población, abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.