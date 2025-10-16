En los últimos cinco años más de 1.4 millones de personas reciben tratamiento por VIH en el país

De enero de 2020 hasta junio de este 2025, 1,489,703 personas fueron incorporadas a los servicios de atención y tratamiento del Consejo Nacional Para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), de acuerdo a datos agrupados por esta entidad.

Asimismo, indican que en los primeros seis meses del año unas 156,706 personas fueron diagnosticadas positivas al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el país.

En los últimos dos años, más de 70 mil personas en República Dominicana son diagnosticadas, cada tres meses, con este virus.

De enero a marzo de este año se incorporaron a tratamientos contra el VIH unas 78,353, mientras que de abril a junio, la misma cantidad de personas empezó tratamiento, de acuerdo a CONAVIHSIDA.

En 2024, trimestralmente, empezaron a beber medicamentos para esta enfermedad, unas 308,868 personas. Estas se dividen de la siguiente forma: de enero a marzo, 76,323 personas; de abril a junio, 76,892; de julio a septiembre, 77,504 y de octubre a diciembre, 78,149 personas.

Asimismo, para el 2023, de enero a marzo empezaron tratamiento 72,342 personas; de abril a junio, 73,645; de julio a septiembre, 74,585 y de octubre a diciembre, 71,249.

Asimismo, a al menos unas 100,772 personas de enero a junio de este año se les recomendó que debían realizarse una prueba de VIH.