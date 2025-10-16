Senado aprueba reforma laboral sin tocar la cesantía, ahora vuelve la Cámara de Diputados

El Senado de la República aprobó este jueves en dos discusiones la iniciativa que “transforma” el Código de Trabajo del país, contenido en la Ley 16-92, con el compromiso realizado durante el proceso de discusión de “mantener intacta” la cesantía laboral.

La pieza elaborada, estudiada por la Cámara Alta desde octubre del pasado año, solo deberá ser sometida a la misma cantidad de votaciones en la Cámara de Diputados para permitir el envío hacia la Presidencia, institución gubernamental que decidirá si la sociedad dominicana recibirá un nuevo marco laboral legislativo.

Las entidades empresariales nacionales presentaron diversas propuestas para modificar las prestaciones laborales otorgadas a los empleados, así como otros aspectos señalados en el conjunto de leyes actuales, sin embargo, estas no fueron acogidas por los senadores.

Además, con la finalización del trámite legislativo realizado en este órgano, definitivamente quedó fuera la variación realizada por la comisión especial al artículo 228 que versa sobre las propinas, donde los congresistas intentaron obligar a pagar un 10 % de gratificación, sin importar que la compra sea realizada a través de una plataforma tecnológica.

Otras modificaciones

Entre los cambios más mencionados está el del artículo 163 en su párrafo I, el cual propone un acuerdo entre ambas partes que especifique el día de descanso para el empleado, no reduciéndose únicamente a los domingos.

Asimismo, la regulación del teletrabajo y las labores domésticas, las cuales pasarían a estar reguladas, y amplía la licencia para los hombres por el estado de paternidad de dos a cuatro días.

Los trabajadores que se dediquen a labores de seguridad, operación de maquinarias o equipos peligrosos, transporte público, así como quienes tengan contacto con niños, enfermos u otras poblaciones vulnerables, “tendrían la obligación de someterse” a estas pruebas detectoras de estupefacientes.

De acuerdo con lo explicado anteriormente por el senador Rafael Duluc, quien presidía la comisión encargada del estudio, también se amplía el tiempo de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad con licencia en un 100 %, y maternidad, mínimo de 14 semanas pagadas.

Asimismo, protege a la mujer embarazada del despido durante la gestación, maternidad y tres meses posteriores y se regulan condiciones para jornadas extendidas, horarios flexibles y contratos atípicos, priorizando el acuerdo entre las partes y la notificación al Ministerio de Trabajo.