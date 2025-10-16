Persisten los aguaceros; mantienen alerta contra inundaciones para 12 provincias

El tiempo atmosférico del territorio dominicano permanecerá muy favorable, para que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana, se presenten aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas, especialmente hacia localidades de las regiones: noroeste, norte, noreste y sureste, producto de la incidencia de un sistema frontal.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para la tarde de este jueves, los aguaceros de moderados a fuertes se producirán en poblados de: Dajabón, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, San José de Ocoa, Barahona, Independencia, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.

“En la noche, las precipitaciones persistirán y se desplazarán a sectores del Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, disminuyendo paulatinamente durante la madrugada”, dice el informe.

El Indomet mantiene alerta contra inundaciones para las siguientes provincias: Monte Cristi, Monseñor Nouel, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Santiago, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez.

Para mañana viernes, continuará con un patrón atmosférico con abundante humedad, producto de la incidencia del sistema frontal y el acercamiento de una onda tropical. Ambos serán responsables de que se generen aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más frecuentes durante la tarde y noche, en especial sobre el valle del Cibao, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Peravia, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, entre otras cercanas. Estas precipitaciones se reducirán de forma gradual en el transcurso de la noche.

Temperaturas calurosas

El calor seguirá, por lo que el Indomet mantiene las recomendaciones de tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.

Actividad ciclónica

La tormenta tropical Lorenzo degeneró en una zona de aguaceros. Esta es nuestra última información relacionada a este sistema.