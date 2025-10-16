Muere pareja de novios en accidente de tránsito en Constanza

Una pareja de novios perdió la vida en un accidente de tránsito la noche de este miércoles, registrado en el municipio de Constanza, próximo al aeropuerto 14 de Junio de esa ciudad.

Los jóvenes fallecidos fueron identificados como José Amaurys Alcántara Bueno y la joven Yenmary Placencia Pichardo, ambos de 20 años de edad.

De acuerdo a familiares de Placencia Pichardo, ella cumpliría 21 años de vida este 16 de octubre.

El accidente se produjo cuando la motocicleta en la cual se desplazaban colisionó con un camión cargado de gallinaza, en la localidad de Cañada Seca.

La médico legista actuante en el levantamiento de los cadáveres, la doctora Báez Durán, indicó que ambos fallecieron a causa de politraumatismos severos y trauma craneoencefálico severo que les provocaron la muerte en el lugar.

Los cuerpos de los jóvenes fueron entregados a ambas familias, en tanto la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terreestre (Digesett), a través del Departamento de Procedimientos de Tránsito, trata de esclarecer la escena donde aconteció la tragedia.

El conductor del camión que se vio involucrado en el accidente minutos más tarde se entregó a las autoridades.