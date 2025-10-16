Magín Díaz participa en EE. UU. de reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, desarrolla esta semana una amplia agenda de trabajo en las Reuniones Anuales 2025 del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que iniciaron este lunes en Washington y se extenderán hasta el próximo viernes 17.

Estos encuentros reúnen a ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, ejecutivos del sector empresarial y representantes de la sociedad civil para debatir acerca de los principales desafíos económicos globales y regionales, como son la estabilidad financiera, la deuda pública, el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la creación de empleo y el crecimiento inclusivo, entre otros.

En este contexto, el ministro Díaz ha sostenido encuentros con entidades financieras globales, reuniones bilaterales con homólogos de otros países de la región, así como una destacada participación en el panel: ¿Cómo los países alcanzan el grado de inversión? En este compartió escenario con altos ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los ministros de finanzas de Costa Rica, Panamá, Guatemala y México.

El funcionario también sostuvo un intercambio de trabajo con Anabel González, vicepresidenta de Países e integración del BID, así como con André Roncaglia, presidente de la constituyente de países del FMI a la cual pertenece la República Dominicana, en acompañamiento del gobernador del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdez Albizu.

Las referidas reuniones son consideradas el foro económico más relevante del año, al servir como espacio para definir políticas, estrategias y medidas que fortalezcan la estabilidad, el crecimiento y desarrollo sostenible en el contexto global caracterizado por la volatilidad de las materias primas, las tensiones geopolíticas y el impacto de las políticas tarifarias en América Latina y el Caribe.

La agenda de trabajo incluye, además, la sesión plenaria de las Reuniones Anuales y la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI. De igual forma, se prevén reuniones bilaterales con los bancos de inversión, como Bank of America, J.P. Morgan, Barclays y Deutsche Bank, entre otros, y las agencias crediticias Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings. En estos encuentros, junto al ministro Díaz participa la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, María José Martínez.

El encuentro macroeconómico se celebra desde el 13 de este mes con la participación de autoridades monetarias y financieras