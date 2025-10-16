Macrotech y Philips sellan alianza estratégica para transformar la salud digital en RD

Las empresas Macrotech y Philips anunciaron una alianza estratégica para impulsar la digitalización del sistema de salud en la región.

El acuerdo, presentado durante el Innovation Day 2025, busca integrar soluciones tecnológicas que fortalezcan la gestión hospitalaria y mejoren la atención a los pacientes.

La jornada fue inaugurada por Joaquín Toribio, CEO de Macrotech, quien destacó la importancia de esta alianza como un impulso decisivo para acelerar la transformación digital del sistema de salud, promoviendo una toma de decisiones basada en datos y centrada en el bienestar del paciente.

El programa del Innovation Day 2025 incluyó presentaciones clave. Una de ellas fue “Eficiencia clínica y operacional con Philips Tasy”, a cargo de Nicolás Castañeda, líder de Socios de Negocio en Norteamérica, quien subrayó el impacto de la innovación centrada en el usuario como vía para alcanzar la excelencia clínica y operativa.

Otra intervención relevante fue la de Daniel Canepa, gerente para Socios de Negocio Latinoamérica en Healthcare Informatics de Philips, quien presentó la charla “Interoperabilidad y conectividad: conexión de dispositivos y datos clínicos en tiempo real”.

En su ponencia, destacó cómo la integración tecnológica permite construir redes hospitalarias más seguras, sostenibles e inteligentes.

El evento contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien tuvo a su cargo las palabras de clausura.

Asimismo, se presentó el panel de expertos titulado “Digitalizar para transformar: hacia un sistema de salud inteligente y sostenible”, con la participación de reconocidas figuras del ámbito nacional e internacional: Yudelka Batista, viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud MISPAS, José David Montilla, experto en transformación digital, Daniel Canepa, representante de Philips para Latinoamérica, y el doctor Rafael Ulerio, miembro del Consejo de Unión Médica.

Durante el intercambio entre especialistas se abordaron temas de suma importancia como los avances en la estrategia nacional de salud digital, la importancia del expediente clínico único, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y los desafíos de sostenibilidad para consolidar la transformación digital a largo plazo.

Como cierre, el Dr. Omar Luna, gerente senior de Salud Digital de Macrotech, ofreció unas palabras de agradecimiento y a su vez reafirmó el compromiso de la empresa de liderar, junto a Philips, un nuevo modelo de salud conectada y basada en datos.

Con este encuentro, Philips y Macrotech reafirman su compromiso de apoyar a los gobiernos y al sector privado en la construcción de un sistema de salud más eficiente, interoperable y centrado en las personas.

El Innovation Day 2025 destacó los avances tecnológicos y puso en valor la colaboración, la visión compartida y el compromiso conjunto de transformar el futuro del sistema de salud en la región.

Sobre Macrotech

Es una empresa líder en brindar y diseñar propuestas de servicios integrales en el Sector Salud, con la misión de mejorar la experiencia de vida de los pacientes a través de terapias y alternativas de tratamientos innovadores.

Cuenta con un equipo multidisciplinario, enfocado en diseñar soluciones a problemas de salud de alta complejidad, adaptadas a las necesidades de sus clientes, generando diferenciadores de alto valor que los convierten en un aliado estratégico del Sector Salud.

Sobre Philips

Es una empresa tecnológica multinacional especializada en soluciones de salud, que incluye equipos médicos, diagnóstico por imagen, monitoreo de pacientes y cuidado conectado para hospitales y hogares.