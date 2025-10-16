Defensoría Pública compara la justicia con serpiente: “Solo pica a los pies descalzos, para los pobres”

El director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, afirmó este jueves que la construcción de más cárceles en el territorio nacional es un indicio de que “la seguridad ciudadana no va a disminuir”.

“Cuando aspiramos a construir más cárceles, estamos profetizando que la seguridad ciudadana no va a disminuir, que va a aumentar la criminalidad, que van a aumentar los delitos. Yo no voy en que hagamos más cárceles”, expresó Valentín durante su salida de la XXXVI juramentación de abogados celebrada en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El funcionario sostuvo que, en lugar de construir nuevos recintos penitenciarios, se debe reducir la judicialización de procesos y disminuir el hacinamiento carcelario.

“Los operadores de la ley podrían tener menos cargas y, por tanto, habría menos hacinamiento. No estoy de acuerdo con construir más cárceles sin una reubicación adecuada que permita que las familias estén cerca de los privados de libertad”, puntualizó.

Valentín añadió que mantener personas presas sin propósito productivo implica un alto costo para el Estado.

“Le salimos demasiado caro al Estado. Ese montón de presos sin hacer absolutamente nada en las cárceles. Le sale más caro que una garantía económica”, afirmó.

Asimismo, denunció que existen entre 400 y 500 presos con garantía económica de entre RD$3,000 y RD$5,000, además de personas bajo prisión preventiva.

“No le ponga una garantía económica que sea un camuflaje de la prisión preventiva”, señaló, al tiempo que comparó el sistema judicial penal con una serpiente: “Solo pica a los pies descalzos, a los pobres”.

La juramentación

La Suprema Corte de Justicia celebró su XXXVI juramentación de abogados, en la que fueron investidos 1,353 nuevos profesionales del derecho, de los cuales 726 son mujeres y 627 hombres.

El presidente de la SCJ, Henry Molina, destacó que los avances en la Judicatura reflejan que la reforma judicial “no es un simple gesto”, sino un proceso sostenido que requiere continuidad.

Molina informó que más del 80% de los tribunales están al día, que la mora estructural en la Suprema Corte ha sido eliminada, y que miles de ciudadanos acceden ya a servicios digitales que facilitan el ejercicio de sus derechos.

“Este juramento no es solo una celebración personal, es también un compromiso con la institucionalidad y con la democracia. Cada uno de ustedes será parte de un pacto colectivo que sostiene la convivencia y la paz social. La abogacía tiene la capacidad de transformar vidas, y la responsabilidad de hacerlo con dignidad, transparencia y profundo respeto por los principios constitucionales que rigen nuestra sociedad”, expresó Molina durante su discurso en la Sala Augusta de la SCJ.