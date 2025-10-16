Personas con discapacidad buscarán movilidad segura mediante ley ante el Congreso Nacional

Con el objetivo de que se les garantice una movilidad peatonal segura en el país, la comunidad de personas con discapacidad someterá un proyecto de ley ante el Congreso Nacional.

Así lo expresaron a una sola voz José Beltrán, presidente de la Fundación Francina Hungría, y su directora ejecutiva, Francina Hungría, durante una intervención en el X Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, que se celebró bajo el tema: "Impacto de los Residuos Sólidos en el acceso Igualitario a las Ciudades".

Al final del congreso, “se elaborará un documento que expondrá los desafíos y propuestas de los participantes, así como una ruta que debe seguir el país y los distintos sectores a corto, medio y largo plazo”, revelaron.

Indicaron además que este documento se enviará al Congreso Nacional, justo cuando se encuentra en discusión la ley de residuos, para así lograr que el tema acerca de la accesibilidad urbana se convierta en una conversación permanente en el país y que sean asumidas sus propuestas por las autoridades pertinentes.

No obstante, aunque omitieron la fecha de culminación del proyecto, los representantes aseguraron que los medios de comunicación serán uno de los primeros en conocer las iniciativas y propuestas tan pronto como el documento esté listo.

Acerca del congreso

El X Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, bajo el tema: "Impacto de los Residuos Sólidos en el Acceso Igualitario a las Ciudades" abordó una crítica social y puntual de la Fundación Francina Hungría.

La misma trata acerca del desplazamiento diario de personas ciegas, con baja visión, sordas, en silla de ruedas, o aquellas que utilizan bastones u otras ayudas; se convierte en una travesía. Siendo el principal obstáculo la cantidad de basura que bordea las calles de República Dominicana.

Este evento se llevó a cabo en el hotel Embassy Suite by Hilton Silver, en Santo Domingo, este miércoles.

Durante la apertura de la conferencia, el presidente de la Fundación Francina, José Beltrán, reveló el temor que sienten las personas con discapacidad al salir de casa.

“A una persona le resulta más costoso y peligroso enfrentarse a los vertederos improvisados y restos de concreto que quedarse en su casa. Ninguna estrategia de bienestar en nuestro país puede permitirse obviar que los residuos son jaulas para la autonomía”, expresó.

Asimismo, manifestó que "los buenos espacios son buenos para todos".

En ese contexto, Francina Hungría, representante de la organización, explicó que la perspectiva del congreso es universal, no solo para personas con discapacidad o el sector vulnerable. Por lo que busca que las políticas públicas pongan a la ciudadanía en el centro.

"Aquí no hablamos únicamente de poblaciones vulnerables, hablamos de una perspectiva universal donde cada ciudadano participa porque las políticas públicas se pensaron con una perspectiva que pone en el centro a la ciudadanía", dijo.

Sobre movilidad segura

Durante el conversatorio con expertos, se destacaron diversas iniciativas destinadas a promover una movilidad segura en el país.

No obstante, Bernardino Vitoy, Asesor de Promoción de la Salud, Curso de Vida y Determinantes, enfatizó que la única manera de fomentar una verdadera cultura inclusiva es mediante la participación de la ciudadanía en la identificación tanto de las problemáticas como de sus soluciones.

De su lado, la abogada dominicana y empresaria Circe Almánzar señaló la importancia de convertir los residuos sólidos en materiales reciclados.

"Para poder lograr un modelo de gestión de residuos sólidos adecuados, nosotros creemos que hay que impulsar la economía circular, que no es otra cosa que la utilización y el aprovechamiento de los residuos sólidos como materia prima secundaria, o sea, es lograr que todo lo que desechemos se pueda reutilizar o reciclar o aprovechar en otros materiales", explicó Almánzar durante su intervención.

No obstante, destacó que esa iniciativa debe ejecutarse en alianza con distintos sectores, desde políticos hasta la gestión ciudadana.