Banco Popular informa que no hubo afectados intento de atraco en sucursal de Higüey

El Banco Popular Dominicano informó a través de un comunicado que en horas del mediodía de este jueves se produjo un intento de atraco en una sucursal ubicada en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia.

Según el mensaje, todo sucedió cuando un individuo desarmado ingresó al establecimiento anunciando su intención de cometer un atraco.

La entidad declaró que gracias a la rápida y efectiva actuación del personal de seguridad, así como a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos, la situación fue controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales.

También, informaron que ningún cliente ni colaborador resultó afectado.

Las autoridades policiales acudieron al lugar, detuvieron al individuo y lo pusieron bajo custodia, confirmando que estaba desarmado.

El Banco Popular Dominicano reiteró su responsabilidad con la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidades, manteniendo activos sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad, en coordinación con las autoridades competentes.