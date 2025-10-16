Matemáticas refleja disminución en puntaje en la pruebas nacionales, según estudio de PUCMM

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través de su Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIED-Humano), presentó el martes los resultados del análisis de las Pruebas Nacionales 2025.

En el estudio se realizó una comparación del puntaje promedio por modalidad registrado en los años 2024 y 2025.

En Matemáticas no se registró mejoría a nivel nacional; al contrario, se reflejó una disminución en la modalidad de artes y técnico profesional.

En artes, hubo una disminución del porcentaje: en 2024, fue de 55.67 el promedio, y en 2025, de 55.58. Mientras en la técnico profesional, la disminución fue ligeramente notable, en 2024 fue de 59.96, en 2025, fue de 59.43.

Sin embargo, según datos del estudio, en esta asignatura los estudiantes de algunas regionales se posicionaron con un punto y más que la media nacional lograda por la serie del 2024.

La Vega registró 59.6 puntos; Santiago, 58.9; Higüey, 58 y Santo Domingo, 60.1.

En comparación con el año anterior, el puntaje promedio de Lengua Española fue ligeramente superior en todas las modalidades.

En la modalidad académica, el puntaje fue en el 2024 de 56.10, mientras que en el 2025 fue de 56.26. En la de artes, fue de 55.70 en 2024, y en 2025 de 55.94. Mientras que en Técnico-profesional el puntaje fue de 59.39 en 2024 y en 2025 de 59.97.

En Ciencias Sociales, el promedio también mostró una ligera mejora respecto al 2024 en las modalidades Académica y Técnico Profesional.

En la modalidad académica, el porcentaje fue de 56.27 en el 2024, mientras que el 2025 fue de 56.28. Sin embargo, en la modalidad técnico-profesional, el puntaje fue de 59.49 en 2024 y de 59.84 en 2025.

Mientras que, en Ciencias de la Naturaleza, el puntaje promedio fue ligeramente superior en la modalidad técnico profesional.

En 2024, se reflejó un puntaje de 59.51 y en 2025 de 59.84. Sin embargo, en las otras dos modalidades, como artes y académica, el porcentaje disminuyó algunos puntos.

La modalidad de artes disminuyó en el 2025; se registró un porcentaje de 55.26, mientras que en 2024 fue de 55.31.

En la académica, también hubo una leve disminución; en 2025 el puntaje fue de 56.12, y en el 2024 fue de 56.30.

La suma de estudiantes convocados pertenecientes a esas cuatro regionales fue de 32,776, que equivalen al 38.2% de los 85 mil convocados.