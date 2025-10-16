Abinader dará inicio a asamblea de la SIP en Punta Cana

El Presidente de la República, Luis Abinader, encabezará la ceremonia de inauguración de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la cual se llevará a cabo desde hoy hasta el domingo en Punta Cana.

La ceremonia inaugural, la cual se realizará en horas de la tarde de este jueves, estará presidida por Abinader y contará con la participación de secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, junto al presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.

El acto contará con palabras de introducción del presidente del Comité Anfitrión, Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y un discurso de bienvenida que será pronunciado por el ministro de Turismo, David Collado.

La misma marcará el inicio de cuatro jornadas de debate, reflexión y propuestas sobre el futuro del periodismo en las Américas. El evento tendrá lugar en el hotel The Westin Punta Cana Resort & Club, sede oficial de la Asamblea.

El encuentro reunirá a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente para reflexionar sobre los grandes desafíos del periodismo contemporáneo, con especial atención a la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Durante un espacio de cuatro días se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en los 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Como es tradición del evento, el cierre oficial de la Asamblea será con la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2025 y los reconocimientos institucionales.

El Gran Premio Chapultepec será entregado a la Fundación Thomson Reuters; el Gran Premio a la Libertad de Prensa se le otorgará a Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias; la placa de Gran Amigo de la Prensa será dada a Redacciones5G mientras que el Ejecutivo del Año fue ganado por René Picado Cozza, presidente de Teletica, Costa Rica.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1,300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

A partir de las 5:30 y hasta las 6:30 de la tarde de este jueves será realizada la presentación especial de Jon Lee Anderson, The New York Times en conversación con la presidenta del comité ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco, La Hora, Ecuador. Mientras que a las 7:30 de la noche habrá un coctel de bienvenida en la casa de Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana.