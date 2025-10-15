Salud Pública garantiza atención a pacientes ante altercado en Oncológico de Santiago

El Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, garantizó la atención a los pacientes de manera "adecuada y habilitada" tras registrarse un altercado en el Oncológico de Santiago, por la designación de l nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, doctor Iván Alexis Mercader Mateo.

"Desde el punto de vista de asistencia y habilitación, nosotros hemos enviado seis veces, seis equipos de habilitación para darle seguimiento a eso y levantamiento del trabajo, y garantizar que la asistencia y atención a los pacientes se dé de manera adecuada y de manera habilitada", expresó.

Además, aseguró que el Ministerio de Salud continúa verificando que cada una de las atenciones se estén dando y, en el caso de que no se esté ofreciendo ningún tipo de asistencia, "estamos dando conexión para que el servicio la supla a través de otros centros".

El ministro de Salud, además, aseguró que la causa del altercado registrado en la mañana de este miércoles se debe a una "disputa administrativa".

"Como no es parte de la Red Pública, nosotros no teníamos control de esa parte y por eso no teníamos conocimiento; eso fue lo que quisimos decir, pero se sacó de contexto", explicó Atallah.

Aclaró que administrativamente el centro de salud es privado, pero que todo lo que es habilitación, atención y asistencia recae sobre el manejo del Ministerio de Salud Pública y, por lo tanto, se mantienen al tanto de la situación.

Situación

El doctor Iván Alexis Mercader Mateo quedó designado como el nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, tras una asamblea celebrada por médicos de la entidad.

Según Mercader, existe una certificación de la Procuraduría General de la República, más la asamblea que le da la acreditación para que la nueva directiva del centro tome posesión.

Sin embargo, Héctor Lora aseguró que no abandonará la dirección del patronato porque los doctores que eligieron la nueva directiva “no trabajan en esa entidad”.

La situación creó un ambiente tenso en el lugar entre Héctor Lora y los nuevos miembros de la actual directiva.