Se registra altercado en el Oncológico de Santiago tras designar nuevo presidente del Patronato

El doctor Iván Alexis Mercader Mateo quedó designado como el nuevo presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, tras una asamblea celebrada por médicos de la entidad.

De acuerdo con el doctor, existe “una certificación de la Procuraduría General de la República”, más la asamblea, que lo acredita para que la nueva directiva tome posesión. Informaciones dadas a Listín Diario señalan que el magistrado Juan Carlos Bircann, procurador de la Corte de Apelación de Santiago, certificó la nueva junta directiva.

“De ahora en adelante ha regresado lo correcto, la decencia y el servicio por lo que los necesitas. Anunciamos que hoy tomamos posesión en nuestro caso como presidente del consejo”, dice Iván Alexis Mercader Mateo, médico neurólogo.

La situación creó un ambiente tenso en el lugar entre Héctor Lora y los nuevos miembros de la actual directiva.

“Hace siete años que usted no es parte del centro. Qué pena, que bajeza, qué pena me da Mercader, que bajeza”, dice Lora al asegurar que están buscando un aval legal para ver cómo actuará en este caso. Mientras tanto, en el Instituto se encuentran decenas de policías y militares, quienes han roto candados y les han dado paso a las nuevas autoridades.

Héctor Lora aseguró que no abandonará la dirección del patronato porque los doctores que eligieron la nueva directiva “no trabajan en esa entidad”.

Además de Iván Alexis Mercader, el patronato lo integra Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo De Jesús Guillen Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas, Radhamés José Rosado Sánchez, Silverio Antonio López Gutiérrez Y Olga Venecia Cruz De González.