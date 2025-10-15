PN ocupa más de 3,000 gramos de drogas en allanamiento en El Seibo

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Este de Inteligencia (DINTEL), junto a unidades de la Policía Preventiva y en coordinación con el Ministerio Público, ocupó más de 3,000 gramos de distintas drogas, un chaleco antibalas, balanzas y dinero en efectivo, durante un allanamiento realizado en una vivienda del sector Ginandiana, provincia El Seibo.

Durante la intervención fue detenido Feliz Alexander del Rosario, quien se encontraba en el inmueble ubicado en la calle Proyecto, donde se ejecutó la orden de allanamiento No. 2025-AJ0064194, en presencia del fiscal actuante.

Según el informe policial, en la residencia se ocuparon una paca de vegetal presumiblemente marihuana con un peso de 2,248 gramos, además de 650 porciones de cocaína y marihuana con un peso total de 1,299 gramos, cuatro fundas con 25 porciones de crack (105 gramos), un chaleco antibalas, tres balanzas, tres cuchillos, una tijera, un destornillador, tres tarjetas bancarias, una licencia de conducir y RD$7,240 en efectivo.

El detenido, junto con las sustancias narcóticas y las evidencias ocupadas, fue remitido a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.