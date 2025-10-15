La pertinencia de “LA Semanal”

“El que mucho habla, mucho yerra”, es un versículo de Proverbios 10-19. Y pocas frases describen mejor lo que ocurre cada lunes en La Semanal con la Prensa, el espacio creado por el presidente Luis Abinader para rendir cuentas directamente al país. Un ejercicio que nació con nobleza institucional, pero que con el tiempo ha terminado convirtiéndose en un escenario de exposición innecesaria, de respuestas improvisadas y, muchas veces, de desgaste.

Lo que debía ser una cita semanal para presentar los avances más relevantes del gobierno, hoy suele trascender por lo contrario: los tropiezos verbales, los gestos incómodos, las preguntas fuera de contexto y las respuestas que terminan malinterpretadas.

No es casualidad que, tras más de dos años de realizarse, lo que ocupa titulares después de cada encuentro no son los proyectos, ni las obras, ni los resultados, sino los momentos tensos, los equívocos y las contradicciones.

El presidente Abinader es un hombre preparado, con buena oratoria y disciplina política, pero La Semanal lo expone más de lo que lo fortalece. Frente a una prensa que –como debe ser– busca la información que interesa a su medio, el mandatario termina respondiendo temas que no le corresponden, datos que a veces no son precisos o asuntos que competen a un ministro.

Su lenguaje corporal muchas veces lo delata: la mirada esquiva, la respiración profunda, el paso de palabra a otro funcionario. Señales claras de que el escenario, en lugar de proyectar liderazgo, termina exhibiendo vulnerabilidad.

Y no se trata de silenciar la prensa ni de blindar al jefe de Estado detrás de un muro institucional. Se trata de cuidar la investidura presidencial, de evitar que un espacio diseñado para rendir cuentas se transforme en un campo minado donde cada palabra puede ser usada en su contra.

Los periodistas, por naturaleza, buscarán el ángulo más noticioso. Esa es su función. Pero es el gobierno quien debe saber administrar los canales, los tiempos y los contextos.

El problema no está en las preguntas incómodas, sino en la falta de estructura que las rodea. La Semanal no ha respetado su propio decálogo. Las reglas sobre orden, pertinencia y selección de preguntas han quedado en el olvido. Lo que debía ser un ejercicio planificado y temático se ha vuelto una suerte de improvisación colectiva donde cada medio intenta colocar su titular, a veces sin importar si el tema tiene relación alguna con el motivo de la convocatoria.

Mientras tanto, el presidente, confiado en sus fuentes, ha ofrecido datos que luego son desmentidos o fácilmente refutados por la oposición. Eso, en comunicación política, es un pecado capital. Ningún líder, por más transparente que sea, puede darse el lujo de errar constantemente ante las cámaras. Porque en la era digital, un error no dura un segundo: se multiplica en mil clips, en mil interpretaciones, en mil ataques.

Y ahí está el punto medular: La Semanal ha dejado de ser un espacio de transparencia para convertirse en una vitrina de exposición. Nadie parece cuidar la imagen presidencial. Nadie parece advertir que no todo debe responderlo el presidente, que hay temas técnicos, legales o estadísticos que no se improvisan. Y cuando, ante la incomodidad, se intenta comparar cifras con gobiernos pasados, el efecto es aún peor. Porque a cinco años de gestión, seguir mirando atrás da la sensación de que todavía se está en campaña.

El filósofo Séneca advertía que “ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”. No todo espacio abierto es necesariamente democrático; la democracia también se sostiene en la prudencia, en la estrategia y en el cuidado del símbolo presidencial.

Abinader no necesita hablar más: necesita hablar mejor. Porque en política, como en la vida, hay silencios que dicen más que mil conferencias. Y cuando la palabra presidencial se convierte en costumbre semanal, corre el riesgo de perder su valor, su impacto y su autoridad.