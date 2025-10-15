Ministro de Defensa evalúa estrategias para fortalecer capacidades operativas de la Armada

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, visitó la Base Naval “27 de Febrero” con el propósito de evaluar estrategias que fortalezcan las capacidades operativas y de respuesta de la Armada de República Dominicana.

Durante la jornada, se celebró una reunión de alto nivel con el comandante general Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, y los miembros del Estado Mayor Naval.

Durante el encuentro, el titular del Ministerio de Defensa (MIDE) destacó la importancia de la Armada como pilar esencial en la protección de los espacios marítimos y en la defensa de la soberanía nacional, subrayando el papel decisivo que desempeña en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la migración irregular y en las operaciones de rescate y ayuda humanitaria.

A su llegada, Fernández Onofre fue recibido con los honores militares correspondientes a su investidura, y posteriormente dirigió un emotivo mensaje al personal naval, a quienes definió como “guardianes de nuestros mares, costas y puertos, y defensores firmes de la soberanía nacional”.

“Servir en la Armada no es solo una profesión; es una carrera, un honor y un acto de amor por los mejores intereses de la República Dominicana. Todos somos uno, porque la defensa de la Patria nos une en un mismo propósito”, expresó el ministro de Defensa al dirigirse a los oficiales y alistados presentes.

Asimismo, reiteró el compromiso del Ministerio de Defensa y del Gobierno dominicano, que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de seguir fortaleciendo la flota naval, optimizar la capacitación del personal y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

La reunión de trabajo permitió revisar proyectos y acciones conjuntas orientadas al incremento de la capacidad logística, tecnológica y táctica de la Armada, reafirmando el enfoque integral del MIDE en la modernización del sistema de defensa y seguridad marítima del país.

El ministro concluyó su intervención exhortando a los marinos a mantener la mística naval, el sentido del deber y la lealtad institucional que caracterizan a las Fuerzas Armadas dominicanas.

“El país confía en ustedes. Sus familias los miran con orgullo. Y esta institución seguirá garantizando que cada sacrificio sea reconocido y cada esfuerzo valorado”, afirmó.