Fabio Augusto Jorge tomará licencia de las Águilas mientras es investigado por la DEA, dice equipo

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El equipo de beisbol profesional Águilas Cibaeñas informó que Fabio Augusto Jorge, miembro de su Consejo Administrativo y quien es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA) tomará una licencia temporal de sus responsabilidades del equipo, tras la publicación de la noticia.

A través de un comunicado de prensa, la organización precisó que se abstiene de emitir comentario o valoración sobre los asuntos personales de Jorge, mientras tienen curso las investigaciones.

“En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento”, señalan.

Asimismo, manifestaron que sus operaciones deportivas y administrativas prosiguen su curso normal y sin interrupciones.

“Queremos asegurar a nuestros aficionados y socios comerciales que las operaciones deportivas y administrativas del equipo prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores”, aclaran.

Las Águilas indicaron que mantienen confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinaran los hechos con transparencia.

“Nuestra institución mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, siendo estos los valores que guían cada decisión. Estos principios son fundamentales para la forma en que servimos a nuestros jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país”, dice el comunicado.

Fabio Augusto Jorge-Puras, también exasesor honorífico para las zonas francas, es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.

