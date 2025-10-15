Estrenan documental sobre la vida y obra del sindicalista Henry Molina

Con emoción, historia y memoria familiar, fue estrenado anoche el documental “Henry Molina: En la Sombra de la Democracia”, una obra que va más allá de relatar la vida del histórico dirigente sindical.

El audiovisual revive su lucha por la justicia social, la equidad y los derechos laborales, valores que siguen dejando su rastro en la sociedad dominicana.

La función inaugural tuvo lugar en la Casa San Pablo, donde familiares, amigos y figuras del ámbito político y cultural se reunieron para rendir tributo a un hombre que marcó la historia del país.

De forma simultánea, el documental se estrenó de manera gratuita en YouTube y en la página oficial www.henry-molina.com. Es una de las primeras producciones dominicanas con estreno presencial y virtual al mismo tiempo.

Un recorrido por la historia y la democracia

La producción aborda la vida de Henry Molina (padre), como líder sindical, congresista y promotor de derechos sociales, pero también propone una mirada más amplia al proceso de transición democrática de República Dominicana.

El documental recorre los momentos más intensos de la historia reciente del país: desde el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo hasta la Guerra de Abril de 1965, pasando por los gobiernos constitucionales de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, donde Molina fue servidor público y defensor del pueblo trabajador.

Entre sus mayores aportes se resaltan la creación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la modernización del Código de Trabajo, heredado de la dictadura trujillista, y la introducción del concepto de seguridad social en la legislación dominicana, inspirándose en modelos internacionales.

La voz que guía este relato es la de su nieto, Guillermo Emilio Molina, quien también escribió y dirigió la producción.

A través de su narración, el espectador no solo descubre los logros políticos de su abuelo, sino también su calidez humana: su fe, su disciplina y su deseo de construir un país más justo.

En su intervención durante el estreno, Guillermo compartió una reflexión que definió como “las tres A: Aceptación, Acción y Agradecimiento” inspiradas en una enseñanza que marcó su metodología de trabajo.

Guillermo Emilio Molina, escritor y director la producción. Es nieto del sindicalista Henry Molina.Jorge Martínez

“La democracia ha sido producida en gran parte del mundo y Latinoamérica como etiqueta y protocolo; no se ve así en la República Dominicana, donde todavía existe la llama que defiende la dignidad humana y el deseo de una meritocracia”, expresó.

En su discurso también invitó a mirar hacia el futuro con responsabilidad. “Mi generación, que no construyó sino heredó la democracia, puede pensar que ya todo está hecho, que lo único que nos queda es el neoliberalismo… pero no creo que sea tan así”.

Y reflexionó: “Si cada uno de nosotros pudiera encontrar en su corazón un espacio para enfocarse en ese 15% que sí está en nuestras manos, entonces el otro 85% realmente pudiéramos dejárselo en las manos de Dios”.

Además, Guillermo recordó con emoción cómo renunció a su trabajo en Netflix como arquitecto de software para dedicarse de lleno a este documental, una decisión que describió como un acto de amor y convicción.

“Recuerdo esa conversación con mi padre. Me miró como cualquier padre miraría a un hijo que renuncia a su sueño para cuidar el sueño del otro. Papi, te prometo que renunciaría de nuevo”, dijo conmovido.

El documental reúne los testimonios de figuras de la vida nacional, quienes desde sus distintas perspectivas resaltan la importancia del legado de Henry Molina.

Entre ellos se encuentran Quico Tabar, Rafael Santos Badía (director del Infotep), Milton Ray Guevara, Ramón Alburquerque, Andrés Navarro, Enmanuel Esquea Guerrero, Hipólito Mejía, José Joaquín Puello, Julito Hazim, Juan Bolívar Díaz y Martín Medina.

También aportan sus memorias y vivencias cercanas Gabriel Del Río, Maritza Chireno, María Antonieta Bello, José Gómez Cerda, Abigail Cruz Infante, José Alberto Castillo, Carlos Rodríguez del Prado y Federico Peralta, además de los hijos de Henry Molina: Héctor, Henry, Cynthia y Luis Emilio Molina.

“Henry Molina: En la Sombra de la Democracia” es una producción de RD Positiva, realizada por Standard Films, con animaciones de Estudio Pequod.

Henry Molina: En la Sombra de la DemocraciaJorge Martínez

Fue escrita y dirigida por Guillermo Emilio Molina, quien también agradeció públicamente a Luis Emilio Molina, productor de la película, por mantener viva la idea de este proyecto durante años.