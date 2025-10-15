Había cumplido un año de 5 a los que fue condenado el hombre que raptó y golpeó a su expareja

Con golpes en el rostro y la voz entrecortada, Catherine Rodríguez Gómez narró los momentos de terror que vivió al ser raptada y brutalmente agredida por su expareja, identificado como Cornelio Sarita Hernández, en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Monte Cristi.

La joven explicó que el hecho ocurrió cuando se encontraba en su lugar de trabajo, una banca de lotería. Hasta allí llegó su agresor acompañado de otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

“Me agarraron por los cabellos. Yo traté de cerrar la puerta, pero no pude porque eran dos. El que era mi pareja me haló por los cabellos y me montó obligada en un motor”, relató.

Los hombres la trasladaron hacia una zona apartada, cerca de un río, donde el agresor la golpeó brutalmente y le propinó heridas punzantes.

“Me dio muchos golpes y me apuñalaba una y otra vez”, dijo entre lágrimas.

Catherine fue encontrada la mañana siguiente, alrededor de las 9:00 a. m., en una zona conocida como “La Recta de Sanita”, una zona boscosa y de cultivos agrícolas, luego de que vecinos y autoridades se unieran a su búsqueda.

“La Policía estaba detrás de mí día y noche. Le dije a un vecino que tiene familia allá en La “Recta de Sanita” que avisaran, y así fue que me encontraron”, explicó.

Los agentes policiales lograron apresar tanto al agresor, Cornelio , expareja de la víctima, como a Jhoan, hombre que conducía la motocicleta utilizada para cometer el rapto.

Los familiares de Rodríguez agradecieron a Dios y a todas las personas que difundieron la información, lo que ayudó a dar con su paradero.

Un agresor reincidente

La joven también reveló que su expareja había estado preso por agredirla anteriormente, y que había salido recientemente tras cumplir parte de una condena.

“Él estaba suelto ahora. Cumplió un año de cárcel y cuatro años de suspensión. Él dijo que salió a matarme”, denunció.

Pide protección a las autoridades

Visiblemente afectada, Catherine hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales para que tomen medidas que garanticen su seguridad.

Sobre el hecho

A pocos días de haber salido de prisión, donde cumplía una medida de coerción por agredir a Catherine Rodríguez, Cornelio Hernández acudió al lugar donde ella laboraba y la raptó nuevamente. Esto ocurrió tras recibir la variación de la medida judicial que lo mantenía recluido.

Un video de cámara de seguridad, ubicado próximo a la banca de lotería donde trabajaba la joven, muestra el momento en que el agresor llega acompañado de otro hombre, la golpea y la sube a la parte trasera de la motocicleta.

En las imágenes se observa que el conductor vestía un t-shirt crema con negro y pantalón jeans azul, mientras que la víctima llevaba blusa rosada y jeans azul. El agresor vestía un t-shirt azul con pantalón jeans.

Antes de que la joven fuera hallada, sus familiares habían pedido ayuda urgente a las autoridades policiales y judiciales para acelerar su localización, temiendo que Aneudi pudiera atentar contra su vida.