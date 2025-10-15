COE emite alerta verde para seis provincias; vaguada incrementará las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias ( COE) emitió alerta verde para seis provincias, debido a los aguaceros que provocará este miércoles la incidencia de una vaguada prefontal.

En alerta verde están Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informa que, en horas de la tarde, una vaguada prefrontal comenzará a incidir de forma paulatina, incrementando la nubosidad y generando aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

“Estas precipitaciones afectarán principalmente a las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, así como otras localidades cercanas, además de sectores del noroeste, norte, noreste, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal”.

El Indomet advierte sobre riesgos de inundaciones urbanas y rurales en distintos sectores vulnerables de las provincias en alerta meteorológica.

Permanecen las altas temperaturas, por lo que la entidad recomienda , tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.

Actividad ciclónica

La tormenta tropical Lorenzo se debilita cada vez más, “pero se mantiene aguantando”, dice el Indomet, por lo que se localiza a unos 2,280 kilómetros al oeste/noroeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se mueve hacia el norte a 20 km/h. Por su posición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema.