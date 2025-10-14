Policía rescata a joven raptada y golpeada por su expareja en Las Matas de Santa Cruz

La Policía Nacional apresó a los dos hombres que raptaron, este martes, a la expareja de uno de estos, en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, a la que golpearon brutalmente.

Los individuos llegaron hasta el lugar de trabajo de la joven Catherine Rodríguez, la interceptaron y la obligaron a subir a una motocicleta, emprendiendo la huida con rumbo desconocido.

Rodríguez fue localizada horas más tarde en una zona conocida como “Recta de Sanita”, donde fue encontrada con vida, pero con múltiples golpes. Actualmente recibe atenciones médicas en un centro de salud de Monte Cristi.

La información fue confirmada por Sobeida Gómez, pariente de la víctima, quien explicó al Listín Diario que Catherine se recupera de las agresiones sufridas.

Los agentes policiales lograron apresar tanto al agresor, identificado únicamente como Aneudi, expareja de la víctima, como al hombre que conducía la motocicleta utilizada para cometer el rapto.

Los familiares de Catherine Rodríguez agradecieron a Dios y a todas las personas que difundieron la información, lo que ayudó a dar con su paradero.

Sobre el rapto

A pocos días de haber salido de prisión, donde cumplía una medida de coerción por agredir a Catherine Rodríguez, Aneudi acudió al lugar donde ella laboraba y la raptó nuevamente. Esto ocurrió tras recibir la variación de la medida judicial que lo mantenía recluido.

Un video de cámara de seguridad, ubicado próximo a la banca de lotería donde trabajaba la joven, muestra el momento en que el agresor llega acompañado de otro hombre, la golpea y la sube a la parte trasera de la motocicleta.

Antes de que la joven fuera hallada, sus familiares habían pedido ayuda urgente a las autoridades policiales y judiciales para acelerar su localización, temiendo que Aneudi pudiera atentar contra su vida.