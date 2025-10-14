Hombre sale de prisión y rapta expareja en Las Matas de Santa Cruz; piden ayuda a las autoridades

A pocos días de salir de prisión, donde cumplía una medida de coerción por agresión en contra Catherine Rodríguez, de 24 años, un joven solo identificado como Aneudi raptó a su víctima, quien también es su expareja, en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Monte Cristi.

De acuerdo con informaciones preliminares, el agresor acudió al lugar de trabajo de Catherine Rodríguez, tras recibir la variación de la medida judicial que lo mantenía recluido. En ese momento, la interceptó y se la llevó por la fuerza hacia un destino hasta ahora desconocido.

Un video que circula en redes sociales, tomado de una cámara de vigilancia próximo a la banca de lotería donde trabaja la joven, muestra el momento en que llega al establecimiento, acompañado de otro hombre, la golpea y la sube a la motocicleta.

El motor era conducido por un hombre con t-shirt color crema con negro y pantalón azul jeans. Mientras que la mujer tiene una blusa rosada y pantalón jeans y el agresor posee un t-shirt azul con pantalón azul jeans.

Los familiares de Catherine Rodríguez están desesperados y han hecho un llamado a las autoridades policiales y judiciales para que agilicen su búsqueda, temiendo que el individuo pueda hacerle daño.

El hecho ha causado consternación en la comunidad, que exige una respuesta inmediata ante lo que consideran una falla del sistema judicial, por permitir que el agresor recuperara su libertad a pesar de los antecedentes de violencia contra la víctima.