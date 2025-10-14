Gobierno y NVIDIA firman acuerdo para impulsar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

El gobierno dominicano y la empresa tecnológica NVIDIA, líder mundial en computación acelerada e inteligencia artificial, firmaron este martes un memorando de entendimiento para colaborar en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

El anuncio fue encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, junto a ejecutivos de NVIDIA y algunos funcionarios públicos.

El convenio busca establecer una estrategia que promueva la soberanía tecnológica y de datos, y potencie la innovación en sectores clave como la salud, educación, transporte, seguridad pública, finanzas y turismo, con inteligencia artificial.

Abinader calificó como un "paso trascendental" para el futuro del país la firma este acuerdo, y afirmó que la alianza con NVIDIA coloca al talento dominicano en el centro del desarrollo tecnológico.

"La tecnología no es un lujo del mañana, sino una necesidad del presente", dijo tras la firma del convenio.

El mandatario subrayó que la soberanía tecnológica será un eje fundamental de este proceso.

"En el siglo XXI, la independencia no solo se defiende en las fronteras, sino también en los servidores, los códigos y las redes", expresó al tiempo de asegurar que la información nacional estará protegida y al servicio del bien común.

Como parte del acuerdo, el gobierno creará una Fábrica Nacional de Inteligencia Artificial, alojada en NAP del Caribe, un complejo tecnológico del país dotado de altos estándares de seguridad.

Además, se desarrollará un AI Academy / Hub DLI, con el objetivo de formar más de mil profesionales dominicanos en inteligencia artificial para 2026.

Abinader también anunció la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de República Dominicana, concebido como un espacio abierto para la innovación, la educación y la investigación.

"Será un punto de encuentro entre el gobierno, la academia, las empresas y los jóvenes que sueñan con crear", explicó.

Subrayó que la iniciativa busca demostrar que "República Dominicana no solo consume tecnología, la crea", y que el verdadero motor del cambio será la gente.

"Estamos sembrando hoy las raíces de una República Dominicana inteligente, innovadora y soberana. Este liderazgo no se mide solo en cifras o inversiones, sino en la capacidad de soñar en grande y actuar con determinación", sostuvo Abinader.