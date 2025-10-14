Se esperan lluvias la tarde de este martes en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para la tarde de este martes se espera que efectos asociados al calor vespertino favorezcan incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Se espera que hasta primeras horas de las noche estas lluvias se registren sobre Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, entre otras provincias cercanas.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán calurosas, por lo que se recomienda tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar el sol por periodos prolongados sin protección y mantenerse en lugares frescos y ventilados.

Sobre la tormenta tropical Lorenzo, esta se localiza a 2,145 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se mueve hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

El Indomet mantiene seguimiento a este sistema por su posición y evolución geográfica.