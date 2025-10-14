¿Quiénes pueden aplicar a la Tarjeta Joven?

La primera respuesta es a jóvenes entre los 18 y 35 años. Lo que sigue es una serie de parámetros que no están bien establecidos en el formulario debido a que el joven no necesariamente debe vivir en República Dominicana, ya que existe la condición de “joven viviendo en el extranjero”.

De acuerdo a la comunicación compartida por el Gobierno, además de la edad, los jóvenes deben estar en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

En la primera etapa, prevista para este último trimestre de 2025, “se priorizarán estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y jóvenes residentes en zonas vulnerables, incluyendo miembros de familias acogidas por Supérate”.

Con los datos a los interesados se les hará una “verificación de elegibilidad” con otras instituciones.

Para ingresar a ella es necesario poner, cédula, dirección, teléfono, edad, zona de residencia, etc. En la selección 2 del formulario establece “¿cuál de estas condiciones aplica a ti? (puedes seleccionar varias): integrante de una organización social; joven con una discapacidad; madre/padre adolescente; joven profesional sin empleo; joven emprendedor o empresario; joven sin empleo; joven dominicano/a de ascendencia extranjera; joven viviendo en el extranjero; joven de comunidad rural; joven que se dedica 100% al cuidado del hogar”.

Además, piden completar información del último curso completado y empleo. Se piden los ingresos, si existen, de las personas del hogar.

“¿Eres joven, estudias, trabajas o estás buscando oportunidades? La Tarjeta Joven es tu pase directo a una vida con más beneficios, más oportunidades y más futuro”, dice el eslogan.

Esta tarjeta que se entregará en coordinación con el Ministerio de la Juventud y la Dirección de Desarrollo Social de Supérate, permitirá a los jóvenes descuento en transporte público (Metro, OMSA, Teleférico); afiliación gratuita al Seguro Nacional de Salud (SENASA) subsidiado para jóvenes sin seguro médico.

Además, acceso a descuento en museos, ferias, talleres y actividades culturales del Ministerio de Cultura e Instituto Nacional Formación Técnico Profesional (Infotep).