Al menos tres dominicanos han muerto en hechos violentos en Puerto Rico

Al menos tres dominicanos, oriundos de la provincia Samaná, han muerto en hechos violentos registrados en los últimos días, en distintas localidades de Puerto Rico.

La semana pasada, cinco hombres fueron encontrados muertos, desnudos, con señales de tortura, heridas de bala y mutilación, abandonados en los pueblos de Carolina y Santurce de la vecina isla boricua.

De estos cinco, dos eran dominicanos, identificados como Eliezer Derickson Messon, de 30 años, residente en Santurce, y Ramón Pierret, de 41 años, registrado como uno de los tres cuerpos encontrados en Carolina. Ambos eran oriundos del municipio de Sánchez, en Samaná.

Se cree que los autores intentaban enviar un mensaje de poder, venganza, humillación o escarmiento. Las características de las escenas: cuerpos apilados, mutilaciones, desnudez, evocan signos ritualistas o simbólicos más que crímenes casuales.

Otros casos

La madrugada del sábado pasado se registró un violento tiroteo frente al establecimiento Escalera Sport Bar, ubicado en Puerto Nuevo, San Juan, capital de Puerto Rico. Este hecho dejó un saldo de dos personas fallecidas y una herida.

Entre las víctimas mortales se identificó al dominicano Erick Espinal de Peña, de 32 años, quien era oriundo y residente de la comunidad de Tesón, en el municipio de Las Galeras, en la provincia Samaná.

Según las autoridades, Espinal de Peña contaba con un expediente criminal por violaciones a la ley de armas de fuego.

De acuerdo con el informe preliminar, tanto Espinal de Peña como la otra joven fallecida identificada como Yadieris Feliz Ortiz González, de 23 años, se encontraban frente al negocio cuando fueron atacados desde un vehículo en movimiento.

Asimismo, afirma que los hechos ocurrieron en plena vía pública y las víctimas fallecieron en el lugar.

Fuentes cercanas al caso han señalado que este asesinato podría estar vinculado al mismo cabecilla que ordenó el secuestro y asesinato de cinco individuos encontrados muertos esta semana en Puerto Rico.