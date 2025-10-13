Gobierno lanza “Tarjeta Joven”, un programa para beneficiar a estudiantes de escasos recursos

El Ministerio de la Juventud, en colaboración con la Dirección de Desarrollo Social Supérate, lanzó “Tarjeta Joven”, un nuevo programa social que beneficiará a jóvenes entre los 18 y 35 años de escasos recursos.

La primera fase del programa contará con una cobertura para estudiantes y beneficiará con RD$2,500 mensuales a más de 10,000 jóvenes en estado de vulnerabilidad.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, manifestó que el proyecto Tarjeta Joven, bajo el lema “Tu llave al futuro”, brindará a la juventud servicios clave en educación, salud, cultura, transporte y empleo. Esta iniciativa dará atención a estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y jóvenes residentes en zonas vulnerables, incluyendo miembros de familias acogidas por Supérate.

“Sabemos que muchos dominicanos han apoyado esta herramienta que sirve para que el joven siga estudiando, porque el conocimiento no es simplemente aquellos que por sus méritos académicos gozan de una beca, sino que también hay que reconocer al que cada día se levanta con situaciones, pero eso no le impide querer salir adelante y seguir construyendo una República Dominicana y venir a estudiar; ese es el reconocimiento agradable que tiene esta tarjeta”, señaló el ministro durante el lanzamiento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Este programa tuvo una inversión de RD$ 250 millones, según Valdez.

A su vez, la directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, señaló que al momento de que los estudiantes se registren para la solicitud de la tarjeta, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) calificará en nivel 1 y 2 a las personas en estado de vulnerabilidad, y son quienes recibirán los RD$2,500 para uso personal. Mientras los demás estudiantes recibirán como beneficiarios pases de transporte y acceso a servicios sociales y culturales.

Beneficios de la tarjeta

La tarjeta, tanto física como digital, podrá ser utilizada para acceder a diversos servicios públicos como el transporte (OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores).

También permitirá pagos sin contacto, acceso a servicios digitales integrados y estará acompañada de una aplicación móvil para gestionar beneficios, transacciones y servicios en línea.

¿Cómo aplicar?

Los interesados deberán inscribirse a través del sitio oficial: https://juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde también se publicarán los criterios de elegibilidad. Toda la información será verificada por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).