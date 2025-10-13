Piden declarar inconstitucionales 50 artículos del nuevo Código Penal

La Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD) y la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE) interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra más de cincuenta artículos del nuevo Código Penal dominicano, promulgado mediante la Ley Orgánica74-25 el pasado 3 de agosto de 2025.

Las organizaciones y juristas sostienen que el nuevo cuerpo normativo contiene disposiciones que vulneran derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

El recurso fue depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, en representación de ambas entidades, los cuales tienen legitimación activa reconocida por el propio Tribunal Constitucional para accionar en defensa del orden constitucional.