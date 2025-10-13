Mantequilla vuelve con otro esquema piramidal conocido como “Dinero 3.0”, denuncia Nuria Piera

A través de su programa de investigación, la periodista Nuria Piera denunció que Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, condenado por abuso de confianza en perjuicio de varias personas del municipio Sabana Grande de Boyá, volvió con otro esquema piramidal conocido como “Dinero 3.0”.

De acuerdo al reportaje, el nuevo esquema funciona a través de las redes sociales, en especial de WhatsApp, y ya hay “ciento de personas estafadas”. En el video se observa una transacción de 190 mil pesos.

Aunque la periodista no especificó como funciona este nuevo esquema piramidal, denunció que desde hace una semana “Mantequilla”, no da la cara y hay gente denunciando que han sido estafados.

El pasado 15 de enero la Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la condena de dos años de prisión suspendida dictada en contra de este joven, bajo la condición de disponer de un domicilio fijo, se abstenga de consumir bebidas alcohólicas y el porte de armas de fuego.

De acuerdo a la acusación, Wilkin García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada, denominada 3.14 Inversiones World Wide.

Mantequilla recibió más de 25 querellas formales presentadas en su contra por estafa, también más 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.