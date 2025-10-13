Se forma la tormenta tropical Lorenzo; Indomet pronostica lluvias en algunas provincias

El Instinto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la influencia del viento cálido y húmedo del este/sureste, mantienen las condiciones propicias, para que desde tempranas horas y durante la mañana ocurran chubascos o aguaceros dispersos y posibles tronadas en distintas provincias.

Las lluvias serán en poblados de: La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal, Barahona y El Gran Santo Domingo.

Mientras que durante la tarde, pronostica aumentos de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Baoruco. Esta actividad de precipitaciones disminuirá en gran parte de la geografía nacional en las primeras horas de la noche.

Debido a que las lluvias serán menos intensas que el domingo, el Indomet descontinú la alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

“Mañana martes, el viento predominará del este y desde las horas matutinas, producirá desarrollos nubosos y la presencia de chubascos dispersos, especialmente en poblados de: La Altagracia, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Barahona y Pedernales. En la tarde, el calentamiento diurno y la orografía local se sumarán, y darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en provincias del noreste, noroeste y la Cordillera Central” establece el informe del tiempo.

Se forma la tormenta Lorenzo

El Indomet informa que da seguimiento a la formó la tormenta tropical Lorenzo, localizada a unos 1,760 kilómetros de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos de 75 kilómetros y se mueve hacia el noroeste. “Por suposición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema”.