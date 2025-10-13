CRGR llama a invertir en prevención de desastres ante pérdidas de US$58 mil millones en la región

América Latina y el Caribe conforman la segunda región más vulnerable a desastres naturales del mundo, con pérdidas anuales en infraestructuras que alcanzan los US$58,000.000 al año, sobre el PIB, sin embargo, la inversión es de menos del 2% de su presupuesto en prevención según la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR). “Gastan más en reparar daños que evitar riesgos”.

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la CRGR, integrada por cinco Mesas Nacionales de Centroamérica, se suma al llamado global: “Invertir en resiliencia, no en desastres”, lema promovido por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

La UNDRR promueve realizar un cambio decisivo, orientado a “invertir en resiliencia ahora para evitar pagar los desastres más tarde”, ya que estos son cada vez son más frecuentes, más costosos, y más devastadores.

En su Informe Global del estado de la reducción del riesgo de desastres 2025: “se calcula que los costos directos de los desastres ascienden a unos 202 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, cuando se consideran las pérdidas indirectas y los impactos en los ecosistemas, el costo real supera los 2,3 billones de dólares”, aspectos estos que afecta drásticamente el cumplimiento de los ODS-2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Según esta instancia especializada de la ONU, América Latina y el Caribe pese a la vulnerabilidad a los desastres y sus pérdidas anuales estimadas en infraestructura alcanzan los 58 mil millones de dólares, sobre el PIB. Los países invierten menos del 2% de su presupuesto en prevención y gastan más en reparar daños que evitar riesgos.

Dice que el ciclo para la reducción de los riesgos de desastres no está incluido adecuadamente en los modelos de desarrollo en CA, que cada año experimenta devastadoras perdidas, como una de las regiones más vulnerables del planeta.

Sistema de alerta temprana

En este sentido, desde la CRGR impulsan el enfoque de la prevención y “llamamos a los Estados Centroamericanos a seguir las recomendaciones de instancias regionales, como el SICA y CEPREDENAC que señalan la urgente necesidad de apostarle por las acciones anticipatorias, sistemas de alerta temprana, protección de medios de vida y financiamiento hacia la Resiliencia de las Naciones y sus Comunidades”.

Cita que como lo indica la UNDRR: “se estima que es entre cuatro y siete veces más caro reaccionar ante emergencias y desastres, que prevenir, reduciendo vulnerabilidades”.

La CRGR dice que continuará trabajando por el fortalecimiento de las Mesas y la atención de las comunidades de nuestra región; con la firme convicción de que la prevención y la ejecución de medidas enfocadas en la Gestión Integral de Riesgos, permitirá alcanzar una verdadera Resiliencia Centroamericana.