Modesto Marmolejos entregó carta a su esposa antes de morir, según la Policía

La carta que recibió la esposa de Modesto Marmolejos, el hombre reportado como desaparecido en el sector Cienfuegos, Santiago, y posteriormente encontrado muerto en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, fue escrita y llevada a su casa por él mismo.

Así lo informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Pesqueira indicó que, tras el levantamiento y análisis de los videos de seguridad de la zona, se observó el momento en que Marmolejos del Rosario acudió a su residencia, donde vivía su familia, y dejó un teléfono celular, un sobre con unas llaves y una tarjeta de crédito emitida el pasado 30 de septiembre, la cual no había sido utilizada.

La esposa del fallecido, Yojanny Diloné, había informado que recibió en la puerta de su vivienda un sobre que contenía una suma de dinero, el teléfono celular y la cédula de identidad de su esposo.

Según relató, junto a los objetos había una nota que le indicaba utilizar el dinero “para comprar la caja de muerto”.

Aunque la familia espera los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y en las redes sociales habían dicho que estaba atado de manos y pies, Pesqueira indicó que el cuerpo del occiso fue encontrado con un alambre tipo tirrap alrededor del cuello.