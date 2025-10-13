El Banco Popular elogia editorial del LISTÍN DIARIO

El Banco Popular Dominicano (BPD) agradeció a LISTÍN DIARIO por su editorial del pasado viernes titulado “Por una cultura del encuentro”, en el que expone como la crisis de salud mental y la quiebra de los valores morales tienen a la sociedad en estado crítico.

“Su lúcido análisis constituye un valioso llamado de atención ante los desafíos sociales y humanos que hoy enfrenta nuestra nación”, expresa la entidad bancaria en una carga dirigida al director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul.

El editorial reconoció el Pacto Moral sugerido por el presidente ejecutivo del BPD, René Grullón Finet, como una valiosa herramienta que aportaría excelentes paliativos contra esos males sociales.

A continuación la carta íntegra del Banco Popular Dominicano:

Estimado señor Franjul:

Reciba un cordial saludo en nombre del Grupo Popular, de su presidente ejecutivo, señor René Grullón Finet, y en el mío propio.

Deseamos expresarle nuestro profundo agradecimiento por el editorial titulado “Por una cultura del encuentro”, publicado recientemente en las páginas del Listín Diario. Su lúcido análisis constituye un valioso llamado de atención ante los desafíos sociales y humanos que hoy enfrenta nuestra nación.

Desde el Grupo Popular coincidimos plenamente con la urgencia de propiciar espacios de diálogo y acción colectiva que permitan reconstruir los lazos de solidaridad, civismo y esperanza en nuestra sociedad. Por ello valoramos de manera especial la referencia hecha en dicho editorial a la propuesta de un pacto moral entre generaciones, realizada por nuestro presidente ejecutivo durante su disertación en la AMCHARD.

Dicha propuesta está orientada a fomentar una cultura del encuentro y el bien común, en articulación con todos los sectores de la vida nacional.

Agradecemos la sensibilidad, la altura y el compromiso que el Listín Diario demuestra al colocar en el centro del debate público temas tan fundamentales para el presente y el futuro del país. Cuenten con nuestra disposición a seguir aportando desde el sector privado a la construcción de una sociedad más humana, solidaria y sostenible.

Atentamente,

José Mármol

Vicepresidente Ejecutivo Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable .