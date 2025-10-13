Abinader “no comentará” ante ausencia de presidenta de México de Cumbre de las Américas

El presidente Luis Abinader indicó que no expresaría ninguna opinión con relación a la posición presentada por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien informó que no participaría en próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre el país al mostrarse en desacuerdo con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia usó cuando le preguntaron sobre lo que opinaba sobre el Premio Nobel de la Paz (ganado por María Corina Collado) y ella dijo dos ‘no comentarios’. Yo quiero contestar con esas mismas palabras”, fue lo respondido por el mandatario al ser cuestionado por los representantes de los medios de comunicación en LA Semanal.

A finales de septiembre, el Gobierno informó no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana debido a que estos países han decidido no formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas.

“Lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas, la República Dominicana está comprometida con las tres D, dialogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas”, argumentó el mandatario.

Durante una rueda de prensa en el palacio presidencial mexicano, Sheinbaum manifestó su desacuerdo con que se excluyan a naciones de la Cumbre, aunque también citó que no asistiría debido a que tiene “asuntos que atender” en su país.

"En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además en la circunstancia actual, no. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ahora 64 muertos)", añadió la mandataria de acuerdo a declaraciones recogidas por la Agencia EFE.