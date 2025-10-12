Los aguaceros se incrementarán la tarde de este domingo por incidencia de una vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorologia (Indomet) indicó que la incidencia de una vaguada y la influencia del viento cálido estará generando aguaceros en horas matutinas de este domingo.

El Indomet pronosticó que estas lluvias serán especialmente sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras.

Se espera que en horas de la tarde estos aguaceros incrementen, debido a mayor contenido de humedad y la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno.

En la tarde, además de las provincias mencionadas las lluvias se extenderán a las regiones noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Indomet mantiene seguimiento a una onda tropical localizada al suroeste de las Islas Cabo Verde, que tiene probabilidad de formación ciclónica de 40% en las próximas 48 horas y un 50% en los próximos siete días.

Se mantiene seguimiento a este sistema por su posición geográfica.

En cuanto a la tormenta Jerry, esta se ha debilitado, quedando remanentes nubosos sobre el Atlántico Central, estos remanentes no tienen incidencia sobre territorio nacional.