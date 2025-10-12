Sociedad Dominicana de Diarios respalda “Mesa de los cinco pilares” proyecto del Minerd

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, valoró de forma positiva la creación de la “Mesa de los cinco pilares” impulsada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), al considerar que representa una visión incluyente, dinámica y esperanzadora para transformar el sistema educativo del país.

Durante su intervención en el acto de lanzamiento de esta mesa multisectorial, realizado en el salón Ercilia Pepín del MINERD, Maldonado afirmó que la educación es un proceso que debe adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios acelerados del mundo actual.

“Este es un proceso dinámico, cambiante. El mundo va cambiando a una velocidad enorme y creo que en estas conversaciones tienen que ir incorporándose nuevos actores”, señaló.

El también firmante del Pacto por la Educación y miembro del Consejo Económico y Social (CES) manifestó que los medios de comunicación están comprometidos con el seguimiento y la colaboración activa en esta nueva etapa de diálogo y construcción colectiva.

“En días pasados tuvimos una reunión muy agradable con el ministro hablando sobre el tema de educación y del interés de la Sociedad Dominicana de Diarios de dar seguimiento y colaborar a todo este proceso”, puntualizó.

Maldonado destacó además el valor estratégico de reunir en una misma mesa a los principales actores del sistema educativo, incluyendo estudiantes, docentes, familias, autoridades y medios, al considerar que este enfoque permite enriquecer las soluciones desde distintas miradas y aportar a un cambio necesario.

“El país necesita que cambiemos cosas, y ustedes son los creadores de la mayor riqueza que tiene la condición humana, que es el conocimiento. Es tan propio, que es la única que no se deja como herencia”, expresó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gremio que representa de continuar respaldando esta y otras iniciativas que busquen fortalecer la educación nacional.

“Celebro este encuentro y reitero nuestro compromiso y responsabilidad de darle continuidad y colaboración a este esfuerzo”, concluyó Maldonado.

La “Mesa de los cinco pilares” busca propuestas concretas en torno a temas clave como la participación estudiantil, el rol de las familias, el papel de los docentes, la gestión institucional y el acompañamiento comunitario, en un esfuerzo por transformar de manera integral el sistema educativo dominicano, impulsado por el ministro Luis Miguel De Camps.